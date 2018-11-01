Школьники хотели убить сверстника после ругани в соцсети

В Москве заключены под стражу двое восьмиклассников, подозреваемых в покушении на убийство сверстника, приводит «Свободная пресса» заявление ответственного секретаря столичной Общественной наблюдательной комиссии Ивана Мельникова.

По его словам, приятели после конфликта в социальной сети жестоко избили 15-летнего девятиклассника. Пострадавший был госпитализирован.

Мельников считает, что обвинение квалифицировано жёстко, но следствию ещё предстоит разобраться в обстоятельствах происшествия.

Ранее член Комитета ГД по государственному строительству и законодательству Евгений Марченко сообщил НСН, что необходимо усилить работу в запрещении компьютерных игр.

««Большое количество игроманов в стране и детей и взрослых, которые находятся в зависимости. Когда человек сутками режет, убивает и стреляет кого-то в играх, у него идет сдвиг по фазе. Виртуальный мир он начинает переносить в мир реальный. Нам, законодателям, необходимо усилить работу в этом направлении. Наша молодежь погрязла в интернете. Зарубежные корпорации делают огромные деньги на наших детях, у которых потом едет крыша. Нужно выяснить, какие игры наиболее вредны для психики подростков, и запретить их», - заявил депутат.