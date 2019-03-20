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Московская скорая помощь — самая быстрая в Европе

20 Марта 2019 в 11:33
Московская скорая помощь — самая быстрая в Европе

На сегодняшний день московская скорая помощь — самая быстрая в Европе и одна из самых оперативных в мире. Об этом заявил руководитель Департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун. Он уточнил, что бригады фельдшеров прибывают на место ДТП в среднем за восемь минут. На эвакуацию пациента от дома до больницы требуется примерно 50 минут. В Париже эта цифра составляет около 1,5 часа.

Сейчас автомобили скорой помощи укомплектованы дефибрилляторами, аппаратами мониторинга сердечного ритма и жизненно важных показателей, современными аппаратами искусственной вентиляции легких, электрокардиографами, а также оборудованием для проведения сердечно-легочной реанимации и введения пациента в наркоз, говорится на официальном сайте мэра Москвы. 

По словам Хрипуна, в течение двух лет планируется обновление этого оборудования. 

Ранее врач-геронтолог, профессор Юрий Конев назвал в эфире НСН главные факторы, увеличивающие смертность российских мужчин от сердечно-сосудистых заболеваний.

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