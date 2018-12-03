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Москалькова назвала ошибкой декриминализацию побоев в семье

3 Декабря 2018 в 15:04
Москалькова назвала ошибкой декриминализацию побоев в семье

Закон о декримининализации насилия в семье, принятый в 2017 году, был ошибкой. Как пишет РИА Новости, такую точку зрения высказала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Он отметила, что в настоящий момент «человек, который находится в семейном пространстве, не защищен от доминирования члена семьи, которое наносит ущерб, но не переходит грань преступления», отмечает RT.

Как напоминает Ura.ru, закон о декриминализации побоев в семье вступил в силу в феврале 2017 года. Он перевел насилие в отношении близких родственников из разряда уголовных преступлений в административные. В случае повторного привлечения к ответственности за домашнее насилие человеку грозит уголовное преследование.

Добавим, по актуальным данным опросов Росстата, от домашнего насилия в России за год страдают около 16 миллионов женщин, и лишь 10% из них обращаются за помощью в правоохранительные органы. По данным Верховного суда, с момента декриминализации побоев, административное наказание понесло чуть больше 100 тысяч человек, большинство из которых были лишь оштрафованы, при этом сумму штрафа они, скорее всего, выплачивали из семейного бюджета.

Психолог Центра психологической помощи им. Адлера, первый член совета Российской ассоциации телефонной экстренной психологической помощи (РАТЭПП) Михаил Балакин во время пресс-конференции НСН рассказал о причинах, по которым происходит мало обращений в полицию.

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