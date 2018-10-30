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Моряков «Норда» обменяли на украинцев

30 Октября 2018 в 17:36
Моряков «Норда» обменяли на украинцев

Российские моряки судна «Норд» смогли вернуться на родину в обмен на семь украинских моряков. Об этом сообщила пресс-служба уполномоченного по правам человека Татьяна Москалькова. Во вторник состоялся обмен экипажей украинского судна «ЯМК-0041» и крымского сейнера.

Украина задержала керченский рыболовецкий сейнер «Норд» и 10 членов экипажа в марте 2018 года в Азовском море, сообщает «Утро.ру». Все члены экипажа – российские граждане. Двое из них смогли вернуться в Крым через Белоруссию. Капитана «Норда» Владимира Горбенко Киев обвиняет в «нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства». Ему грозит тюремное заключение.

Судно «ЯМК-0041» с экипажем было задержано пограничниками РФ в мае 2018 года у берегов Крыма. Капитан украинского судна останется на территории России.   

Ранее первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов в эфире НСН заявил, что споры с Россией по Азовскому морю приведут Украину в тупик.

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