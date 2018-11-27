Моряк ВМС Украины рассказал о требовании вступить в конфликт с Россией

Украинский моряк Андрей Артеменко, находившийся на одном из задержанных российской погранслужбой в Керченском проливе кораблей, сообщил о полученных перед плаванием инструкциях. Моряк рассказал об этом своей девушке перед выходом в море. Об этом изданию «Информатор» сообщили его родственники. Они передали, что морякам был дал приказ не останавливаться и стрелять в ответ, если им будут перекрывать путь и открывать огонь.

Источники издания отметили, что Артеменко нарушил требование не разглашать эту информацию.Между тем, издание « Свободная пресса » написало о том, какое наказание грозит задержанным 24-ем украинским морякам и что будет с кораблями ВМС Украины.Ранее на пресс-конференции НСН первый заместитель председателя комитета СФ РФ по международным делам Владимир Джабаров заявил , что Украина рассчитывала, что Россия потопит ее корабли в Керченском проливе.