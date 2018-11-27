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Моряк ВМС Украины рассказал о требовании вступить в конфликт с Россией

27 Ноября 2018 в 14:52
Моряк ВМС Украины рассказал о требовании вступить в конфликт с Россией

Украинский моряк Андрей Артеменко, находившийся на одном из  задержанных российской погранслужбой в Керченском проливе кораблей, сообщил о полученных перед плаванием инструкциях. Моряк рассказал об этом своей девушке перед выходом в море. Об этом изданию «Информатор» сообщили его родственники. Они передали, что морякам был дал приказ не останавливаться и стрелять в ответ, если им будут перекрывать путь и открывать огонь.

Источники издания отметили, что Артеменко нарушил требование не разглашать эту информацию.

Между тем, издание «Свободная пресса» написало о том, какое наказание грозит задержанным 24-ем украинским морякам и что будет с кораблями ВМС Украины.  
  
Ранее на пресс-конференции НСН первый заместитель председателя комитета СФ РФ по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Украина рассчитывала, что Россия потопит ее корабли в Керченском проливе.
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