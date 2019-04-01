Moody’s: Требования Дании задержат завершение строительства «Северного потока – 2»

К задержке реализации проекта газопровода «Северный поток-2» может привести требование Дании провести дополнительную экспертизу маршрута. К таким выводам пришли эксперты рейтингового агентства Moody’s. По их оценкам, такие препятствия на пути к завершению строительства могут осложнить позицию России на переговорах с Киевом по газовому транзиту.

Как отмечает RT, что из-за возможной задержки Киев может получить 40-50 миллиардов кубометров транзита вместо запланированных 10-15. Это приведёт к удорожанию стоимости прокачки по сравнению с «Северным потоком-2».

Ранее в эфире НСН руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов заверил, что газопровод «Северный поток-2» будет построен в любом случае.