Понедельник
01 апреля
USD 64.73
EUR 72.72
Горячие новости

Moody’s: Требования Дании задержат завершение строительства «Северного потока – 2»

1 Апреля 2019 в 17:31
Moody’s: Требования Дании задержат завершение строительства «Северного потока – 2»

К задержке реализации проекта газопровода «Северный поток-2» может привести требование Дании провести дополнительную экспертизу маршрута. К таким выводам пришли эксперты рейтингового агентства Moody’s. По их оценкам, такие препятствия на пути к завершению строительства могут осложнить позицию России на переговорах с Киевом по газовому транзиту.

Как отмечает RT, что из-за возможной задержки Киев может получить 40-50 миллиардов кубометров транзита вместо запланированных 10-15. Это приведёт к удорожанию стоимости прокачки по сравнению с «Северным потоком-2».

Ранее в эфире НСН руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов заверил, что газопровод «Северный поток-2» будет построен в любом случае.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.