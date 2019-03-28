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Экономика

РАН: «Северный поток-2» построят в любом случае

28 Марта 2019 в 21:50
РАН: «Северный поток-2» построят в любом случае
Руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН в эфире НСН объяснил, почему Дания не спешит выдавать разрешение на строительство.

Украинский «Нафтогаз» сообщил об отказе Дании разрешить проложить газопровод «Северный поток-2» через свои территориальные воды. Между тем со стороны датских властей никаких подтверждений этой информации не было.

Руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов в эфире НСН заверил, что «Северный поток-2» будет построен в любом случае.

«Это украинская спекуляция. Получены разрешения от Германии, Финляндии, Швеции и России. Дания отложила вопрос в связи с изменениями в законодательстве. Для Копенгагена это чисто политический вопрос, вопрос экологии. С экономической точки зрения «Северный поток-2» никак Данию не затрагивает. С точки зрения экологии вся документация давно предоставлена, все давно исследовано. «Северный поток» чист. Сейчас в Дании проходят общественные слушания по этому поводу. Если она не даст разрешения, уже готова документация по альтернативному маршруту. Изменение потребует дополнительных сумм, но незначительных. Так что «Северный поток-2» будет построен в любом случае», - сказал он.

Газопровод «Северный поток-2» призван обеспечить надежные поставки российского газа в Евросоюз, минуя украинскую газотранспортную систему. Большинство стран Европы поддерживают проект. Главными его противниками выступают США и Украина.


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