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«Монако» потерпел фиаско в Лиге чемпионов

28 Ноября 2018 в 23:59
«Монако» потерпел фиаско в Лиге чемпионов

Клуб «Монако» уступил испанскому «Атлетико» со счетом 0:2 в гостевом матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

22-летний игрок «Монако» Александр Головин начал встречу в стартовом составе и был заменен на 63-й минуте.

«Монако» лишился шансов на выход в плей-офф Лиги Европы, передает ТАСС.

Ранее НСН сообщала, что российского миллиардера, президента футбольного клуба «Монако» Дмитрия Рыболовлева задержали по запросу Монако во вторник, 6 ноября, когда должен был состояться матч Лиги чемпионов УЕФА «Монако» с «Брюгге» на стадионе Луи II.

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