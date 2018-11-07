Среда
07 ноября
USD 65.99
EUR 75.32
Горячие новости

Рыболовлева в Монако обвинили и отпустили

7 Ноября 2018 в 19:42
Рыболовлева в Монако обвинили и отпустили

Российского предпринимателя-миллиардера Дмитрия Рыболовлева власти Монако официально обвинили в коррупции, после чего отпустили из-под стражи под юридическим контролем. Это сообщение France-Presse подтвердил ТАСС представитель бизнесмена. По данным France-Press, аналогичные обвинения предъявлены еще трем фигурантам этого дела, отмечает RT.

Ранее издание Monaco-Matin сообщило, что с Рыболовлевым в Монако под стражу отправили сразу целую группу бывших руководителей судебного ведомства княжества. Российского миллиардера, президента футбольного клуба «Монако» задержали по запросу Монако во вторник, 6 ноября, когда должен был состояться матч Лиги чемпионов УЕФА «Монако» с «Брюгге» на стадионе Луи II.

Между тем, по сведениям The Guardian, Рыболовлев ранее попадал в поле зрения властей США в связи с приобретением особняка во Флориде у Дональда Трампа. Как пишут «Дни.ру», авторы публикации намекнули, что российский предприниматель якобы лично общался с Трампом и его близкими.

Ранее глава Института проблем глобализации Михаил Делягин объяснил в эфире НСН, почему у российские миллиардеры богатеют во время кризиса.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.