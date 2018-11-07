Рыболовлева в Монако обвинили и отпустили

Российского предпринимателя-миллиардера Дмитрия Рыболовлева власти Монако официально обвинили в коррупции, после чего отпустили из-под стражи под юридическим контролем. Это сообщение France-Presse подтвердил ТАСС представитель бизнесмена. По данным France-Press, аналогичные обвинения предъявлены еще трем фигурантам этого дела, отмечает RT .

Ранее издание Monaco-Matin сообщило, что с Рыболовлевым в Монако под стражу отправили сразу целую группу бывших руководителей судебного ведомства княжества. Российского миллиардера, президента футбольного клуба «Монако» задержали по запросу Монако во вторник, 6 ноября, когда должен был состояться матч Лиги чемпионов УЕФА «Монако» с «Брюгге» на стадионе Луи II.

Между тем, по сведениям The Guardian, Рыболовлев ранее попадал в поле зрения властей США в связи с приобретением особняка во Флориде у Дональда Трампа. Как пишут «Дни.ру» , авторы публикации намекнули, что российский предприниматель якобы лично общался с Трампом и его близкими.

Ранее глава Института проблем глобализации Михаил Делягин объяснил в эфире НСН, почему у российские миллиардеры богатеют во время кризиса.