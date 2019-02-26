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Молочные железы ведущих НТВ возбудили «Вечерний Талдыкорган»

26 Февраля 2019 в 22:58
Молочные железы ведущих НТВ возбудили «Вечерний Талдыкорган»

Казахстанская русскоязычная интернет-газета «Вечерний Талдыкорган» обратилась к руководству российского телеканала НТВ с просьбой разъяснить, почему ведущие телеканала носят слишком откровенные наряды, передает РИА «Новости».

Главред газеты Елена Бурлуцкая адресовала свое письмо генеральному директору канала Алексею Земскому.

«Почему, с какой целью у телеведущих-женщин глубокий вырез на верхней части одежды (декольте), всегда видны молочные железы?» — спросила она.

О реакции руководства НТВ, а также самих телеведущих-женщин пока неизвестно.

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