Молочные железы ведущих НТВ возбудили «Вечерний Талдыкорган»

Казахстанская русскоязычная интернет-газета «Вечерний Талдыкорган» обратилась к руководству российского телеканала НТВ с просьбой разъяснить, почему ведущие телеканала носят слишком откровенные наряды, передает РИА «Новости».

Главред газеты Елена Бурлуцкая адресовала свое письмо генеральному директору канала Алексею Земскому.

«Почему, с какой целью у телеведущих-женщин глубокий вырез на верхней части одежды (декольте), всегда видны молочные железы?» — спросила она.

О реакции руководства НТВ, а также самих телеведущих-женщин пока неизвестно.