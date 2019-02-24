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Молдавский спикер парламента обвинил Россию во вмешательстве в выборы

24 Февраля 2019 в 12:35
Молдавский спикер парламента обвинил Россию во вмешательстве в выборы

Адриан Канду, спикер парламента Молдавии, вице-председатель лидирующей Демократической партии заявил, что Россия предприняла попытки вмешаться в ход выборов в Молдавии.

«Российская Федерация использовала много инструментов для того, чтобы повлиять на избирательную кампанию в Молдавии — это и амнистия мигрантов, и снятие таможенных пошлин, и ситуация со спасенными из Афганистана пилотами», - завил Канду, комментируя журналистам ход избирательной кампании.

Он сообщил об отсутствии нарушений в ходе выборов и охарактеризовал явку как высокую. В связи с этим выразил надежду, что «выборы пройдут, как надо».

Адриан Канду выразил надежду, что ДПМ получит «как можно больше мандатов, чтобы скорее сформировать парламентское большинство и создать правительство». Спикер парламента Молдавии отметил, что Демпартия будет готова к переговорам со всеми, кто разделяет их взгляды после выборов.

Ранее глава молдавского общественного совета «За свободную Родину» Игорь Тулянцев в беседе с НСН отметил, что обвинения в незаконном выводе средств из России в адрес молдавского олигарха и лидера Демократической партии Плахотнюка могут быть расценены Западом как давление со стороны РФ. 

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