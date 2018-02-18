МОК заподозрил российского спортсмена в употреблении допинга

Одного из спортсменов российской олимпийской команды подозревают в нарушении антидопинговых правил. Об этом Олимпийский комитет России в воскресенье, 18 февраля, официально уведомил МОК.

«Сегодня штаб нашей делегации получил официальное уведомление от МОК о возможном нарушении антидопинговых правил», - заявил ТАСС руководитель пресс-службы ОКР Константин Выборнов.

Он подчеркнул, что ОКР не будет раскрывать деталей и называть имен до вскрытия пробы «Б», которая произойдет в течение 24 часов.

Ранее СМИ сообщили об обнаружении следов мельдония в пробе бронзового призера ОИ-2018 керлингиста Александра Крушельниского. Сам спортсмен об этом ничего не знает, пишет Газета.ру

В Федерации керлинга России НСН заверили, что спортсмены ничего подобного не принимали, а все сообщения о мельдонии являются провокацией.