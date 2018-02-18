Воскресенье
18 февраля
USD 56.36
EUR 70.65
Горячие новости

МОК заподозрил российского спортсмена в употреблении допинга

18 Февраля 2018 в 15:02
МОК заподозрил российского спортсмена в употреблении допинга

Одного из спортсменов российской олимпийской команды подозревают в нарушении антидопинговых правил. Об этом Олимпийский комитет России в воскресенье, 18 февраля, официально уведомил МОК.

«Сегодня штаб нашей делегации получил официальное уведомление от МОК о возможном нарушении антидопинговых правил», - заявил ТАСС руководитель пресс-службы ОКР Константин Выборнов.

Он подчеркнул, что ОКР не будет раскрывать деталей и называть имен до вскрытия пробы «Б», которая произойдет в течение 24 часов.

Ранее СМИ сообщили об обнаружении следов мельдония в пробе бронзового призера ОИ-2018 керлингиста Александра Крушельниского. Сам спортсмен об этом ничего не знает, пишет Газета.ру

В Федерации керлинга России НСН заверили, что спортсмены ничего подобного не принимали, а все сообщения о мельдонии являются провокацией.

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.