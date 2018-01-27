МОК допустил до Игр в Пхенчхане 169 россиян

На Олимпийские игры в южнокорейский Пхенчхан поедут 169 российских спортсменов. МОК официально зарегистрировал их для участия в ОИ. Об этом сообщил вице-президент ОКР Станислав Поздняков.

По его словам, с 27 января список спортсменов и российской делегации на Играх зарегистрирован в системе МОК. Теперь все, кто в нем находится, могут получать аккредитацию на Игры, пишет ТАСС.

Ранее МОК опубликовал требования к поведению российских спортсменов на Играх в Южной Корее. Так, им запрещается использовать национальную символику не только на публике, но также принимать флажки от болельщиков или размещать триколор в соцсетях. Двукратная олимпийская чемпионка, девятикратная чемпионка мира, гимнастка Светлана Хоркина в эфире НСН назвала действия МОК игрой в одну сторону, направленной на то, чтобы сломать российских спортсменов психологически.