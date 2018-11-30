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Митрохина оштрафовали на 150 тыс. руб. за протест против застройки в Кунцево

30 Ноября 2018 в 08:03
Митрохина оштрафовали на 150 тыс. руб. за протест против застройки в Кунцево

Суд оштрафовал на 150 тысяч рублей экс-председателя московского отделения партии «Яблоко» Сергея Митрохина за протест 12 сентября против застройки в Кунцево. Об этом Митрохин рассказал «Интерфаксу».

По его словам, на такую же сумму были оштрафованы трое других активистов, задержанных на акции.  Митрохин, которого также задержали 12 сентября на встрече с гражданами, пояснил, что никаких признаков собрания, как считает суд, не было, и он собирается обжаловать решение «вплоть до ЕСПЧ».

Напомним, 22 ноября Верховный суд признал законным постановление правительства Москвы, утвердившее строительство 26-этажного многоквартирного дома в московском Кунцеве. Отмечается, что апелляция заявителей, которые выступали против строительства, осталась без удовлетворения. 

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