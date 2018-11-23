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Верховный суд признал законной программу реконструкции Кунцева

23 Ноября 2018 в 11:12
Верховный суд признал законной программу реконструкции Кунцева

Верховный суд признал законным постановление правительства Москвы, утвердившее строительство 26-этажного многоквартирного дома в московском Кунцеве. Отмечается, что апелляция заявителей, которые выступали против строительства, осталась без удовлетворения.

Как отмечают Дни.ру, муниципальный дом возводится исключительно для переселения. Ни один квадратный метр жилья не будет выставлен на продажу.

Ранее жители района Кунцево обратились в суд с просьбой признать постановление правительства Москвы «Об утверждении проекта планировки территории кварталов 47, 48 района Кунцево города Москвы» недействующим со дня его принятия. Согласно документу, 37 кирпичных трех- и пятиэтажных жилых домов в Кунцево подлежат сносу. Причем эти дома, по утверждению истцов, не попадают в категорию ни аварийных, ни ветхих. 

На месте снесенных строений ГК «ПИК» намерена построить 26-этажный дом. После задние планируют передать под муниципальное жилье.

 

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