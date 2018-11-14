Митинг из-за отсутствия тепла проходит в центре Киева

В центре Киева начался митинг из-за отсутствия в домах отопления. Жители перекрыли бульвар Леси Украинки, передает ТАСС.

Митингующие держат плакаты с призывами подключить их дома к отоплению. Они призывают к ответственности министерство регионального развития и жилищно-эксплуатационную контору.

Из-за выступления в центре украинской столицы образовались огромные пробки.

Директор украинского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в эфире НСН посчитал виновной в ситуации с отоплением наглую политику «Нафтогаза».