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Митинг из-за отсутствия тепла проходит в центре Киева

14 Ноября 2018 в 11:49
Митинг из-за отсутствия тепла проходит в центре Киева

В центре Киева начался митинг из-за отсутствия в домах отопления. Жители перекрыли бульвар Леси Украинки, передает ТАСС.

Митингующие держат плакаты с призывами подключить их дома к отоплению. Они призывают к ответственности министерство регионального развития и жилищно-эксплуатационную контору.

Из-за выступления в центре украинской столицы образовались огромные пробки.

Директор украинского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в эфире НСН посчитал виновной в ситуации с отоплением наглую политику «Нафтогаза».

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