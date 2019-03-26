Мировые ученые обеспокоились здоровьем косаток в Приморье

Здоровье косаток, которые содержатся в «китовой тюрьме» в бухте Средней в Приморье, быстро ухудшается, заявили более 30 ученых со всего мира. В своем письме к российскому президенту Владимиру Путину они призывают как можно скорее предпринять меры для улучшения здоровья животных и условий их содержания. Обращение ученых опубликовано на сайте общественной инициативы «Свободу косаткам и белухам».

Как отмечает Газета.ру, ученые, имеющие опыт в работе с белухами и косатками, изучили снимки, сделанные с интервалом в 42 дня, и заключили, что состояние косаток «продолжает ухудшаться». Эксперты обратили внимание на гематомы на челюстях, а также на волдыри на коже млекопитающих.

Напомним, что ранее содержание косаток и белух в бухте Средняя Приморского края вызвало протест со стороны голливудских актеров. Так, американский актер Леонардо Ди Каприо на своей странице в Facebook заявил, что в Приморском крае происходит «бесчеловечный захват» косаток и белух. Актриса и член консультативного совета Международного фонда защиты животных Памела Андерсон написала письмо президенту России Владимиру Путину, где попросила российские власти помочь косаткам в Приморье, которых содержат в так называемой «китовой тюрьме».

Тем временем, после исчезновения одной из косаток из бухты Средняя, Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту жестокого обращения с морскими млекопитающими в Приморском крае. Директор АНО «Приморский центр подводных исследований» Евгений Полухин рассказал НСН, почему косатка и белухи не могли самостоятельно покинуть вольеры.