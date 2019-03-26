Вторник
26 марта
USD 64.5
EUR 72.92
Горячие новости

Мировые ученые обеспокоились здоровьем косаток в Приморье

26 Марта 2019 в 08:23
Мировые ученые обеспокоились здоровьем косаток в Приморье

Здоровье косаток, которые содержатся в «китовой тюрьме» в бухте Средней в Приморье, быстро ухудшается, заявили более 30 ученых со всего мира. В своем письме к российскому президенту Владимиру Путину они призывают как можно скорее предпринять меры для улучшения здоровья животных и условий их содержания. Обращение ученых опубликовано на сайте общественной инициативы «Свободу косаткам и белухам».

Как отмечает Газета.ру, ученые, имеющие опыт в работе с белухами и косатками, изучили снимки, сделанные с интервалом в 42 дня, и заключили, что состояние косаток «продолжает ухудшаться». Эксперты обратили внимание на гематомы на челюстях, а также на волдыри на коже млекопитающих.

Напомним, что ранее содержание косаток и белух в бухте Средняя Приморского края вызвало протест со стороны голливудских актеров. Так, американский актер Леонардо Ди Каприо на своей странице в Facebook заявил, что в Приморском крае происходит «бесчеловечный захват» косаток и белух. Актриса и член консультативного совета Международного фонда защиты животных Памела Андерсон написала письмо президенту России Владимиру Путину, где попросила российские власти помочь косаткам в Приморье, которых содержат в так называемой «китовой тюрьме».

Тем временем, после исчезновения одной из косаток из бухты Средняя, Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту жестокого обращения с морскими млекопитающими в Приморском крае. Директор АНО «Приморский центр подводных исследований» Евгений Полухин рассказал НСН, почему косатка и белухи не могли самостоятельно покинуть вольеры.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.