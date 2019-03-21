Минздрав заявил об увеличении продолжительности жизни россиян

Минздрав РФ сообщил, что продолжительность жизни в России увеличилась в 2018 году. Согласно данным ведомства, в среднем жители страны стали жить более 73 лет, в то время как годом ранее эта цифра составляла 72,6 года.

Главный внештатный гериатр Минздрава Ольга Ткачева напомнила, что приоритетная задача российского правительства — увеличить среднюю продолжительность жизни до 78 лет к 2024 году, пишет «Свободная пресса».

Ранее художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов в эфире НСН высказал мнение, что продолжительность жизни в Москве поднимают горцы.