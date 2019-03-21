Четверг
21 марта
USD 64.28
EUR 72.94
Горячие новости

Минздрав заявил об увеличении продолжительности жизни россиян

21 Марта 2019 в 12:48
Минздрав заявил об увеличении продолжительности жизни россиян

Минздрав РФ сообщил, что продолжительность жизни в России увеличилась в 2018 году. Согласно данным ведомства, в среднем жители страны стали жить более 73 лет, в то время как годом ранее эта цифра составляла 72,6 года.

Главный внештатный гериатр Минздрава Ольга Ткачева напомнила, что приоритетная задача российского правительства — увеличить среднюю продолжительность жизни до 78 лет к 2024 году, пишет «Свободная пресса».

Ранее художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов в эфире НСН высказал мнение, что продолжительность жизни в Москве поднимают горцы. 

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.