Грымов: Продолжительность жизни в Москве поднимают горцы

Художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.

ТОП-1: В Москве и Казани появятся первые автомобили-беспилотники

Первые автомобили-беспилотники выйдут на улицы Москвы и Татарстана в конце апреля-мае в рамках правительственного эксперимента по тестированию высокоавтоматизированных машин, рассказал журналистам замглавы Минпромторга России Александр Морозов.

«Представляете, вот уже появятся беспилотники. Вообще мне кажется, что они уже существуют. Вот вы сейчас едите на машине, посмотрите, рядом едет человек, желтая машина такси — это беспилотник. Потому что только беспилотник может вести себя так по-хамски на дорогах, забывая, что не только в его руках жизнь человека, который сидит у него в машине, но еще рядом едем мы с вами. А мы видим, как он иногда хамит или просто непрофессионально ведет себя за рулем. Поэтому беспилотники у нас уже появились, а в Татарстане, наверное, пытаются сделать уже новую версию, чтобы просто вообще не сажать туда водителя, а результат будет тот же. Я шучу, но мне кажется, что чего-то мы с этими беспилотниками перегреваем ситуацию, полное ощущение, давайте просто хотя бы научимся водить машину», — предложил в эфире НСН Юрий Грымов.

ТОП-2: Москва занимает второе место в России по продолжительности жизни

Российская столица входит в топ-30 мировых лидеров по продолжительности жизни. Об этом на заседании президиума московского правительства заявил глава департамента здравоохранения Алексей Хрипун. Первое место среди российских регионов по продолжительности жизни заняла Ингушетия.

«Вот я вижу, как вы этому обрадовались, это правда. Но, что самое интересное, по этому показателю среди российских регионов Москва уступает лишь Ингушетии. А вот теперь давайте подумаем. Вам не кажется, что просто люди из Ингушетии приехали жить в Москву? Вот те самые ребята, которые прекрасно себя чувствуют, горный воздух, хорошая наследственность. Эти крепкие ребята просто подняли продолжительность жизни в Москве, поэтому все горцы у же здесь», — в эфире НСН предположил Юрий Грымов.

ТОП-3: Забывание потребовало больше усилий, чем запоминание





Биологи из Техасского университета в Остине провели небольшое исследование с участием добровольцев и выяснили, что активность их височной доли повышалась при забывании информации — в сравнении с запоминанием.

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«То есть, ученые доказали, что когда мы хотим что-то забыть, это труднее, чем когда мы хотим что-то запомнить. Ну, это естественно, наша память — уникальна. Вообще я считаю, что наш мозг работает таким образом, что он запоминает и откладывает абсолютно все то, что мы видим. Поэтому не забывайте закрывать ненужную книжку, не дочитывайте, если она плохая. Выключайте телевизор — не надо его смотреть. Не смотрите фильм, если он плохой, потому что наш мозг фиксирует все, там все это держится и в какой-то момент это всплывает или бывают просто определенные перегрузы», — посоветовал в эфире