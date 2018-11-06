Минздрав назвал главные факторы риска болезней россиян

В Минздраве назвали главные факторы риска развития заболеваний у россиян. Это неправильное питание, низкая физическая активность и курение. В ведомстве отметили, что более 50% прошедших диспансеризацию с января по сентябрь этого года имеют заболевания, которые требуют наблюдения у врача.

Четверть жителей страны подвергается риску из-за неправильного питания, 18% россиян не занимаются физкультурой, а 12% — курят, пишут РИА Новости. Чаще всего риском заболеваний стало нерациональное питание. Диспансеризацию прошли около 16 млн человек. Среди всех выявленных заболеваний больше всего связано с болезнями системы кровообращения, уточняет URA.Ru.