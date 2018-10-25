Диетолог связала детское ожирение с проблемами в экономике РФ

Кандидат медицинских наук в области диетологии рассказала НСН, откуда в стране множество детей, страдающих ожирением, и к каким последствиям для государства это может привести.

Вице-премьер Татьяна Голикова на Совете при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам заявила, что около двух миллионов человек в России страдают ожирением, среди них 322 тысячи детей. По ее словам, за 2017 год количество россиян с диагнозом ожирение увеличилось на 6%.

Кандидат медицинских наук в области диетологии Маргарита Королёва в эфире НСН подтвердила, что количество граждан России, страдающих ожирением, увеличивается с каждым днем. По ее словам это является проблемой глобального характера, однако виноваты в этом по большей части родители.

«Это обусловлено целым рядом причин. Во-первых, ухудшилось материальное положение, и каждая семья ищет возможности удешевить свою потребительскую корзину за счет, как правило, нерафинированных продуктов с низкой питательной ценностью и большим количеством факторов, которые ведут к набору массы тела. Во-вторых, родители не сильно контролируют питание своих детей», — возмутилась диетолог.

По ее словам, родители тщательно следят за рационом своих детей только до трехлетнего возраста. Когда они становятся старше, им дают возможность есть чипсы, конфетки, печенки, газированные напитки и «прочий пищевой рафинированный мусор», в составе которого большое количество химических компонентов.

«Процесс формирования костно-мышечной системы, структуры головного мозга, становление эндокринной системы во многом определяется тем, что человек употребляет в пищу. Поэтому вот этот базис здоровья формируется исключительно в детстве. К сожалению, наши дети из-за питания уже к пубертатному периоду получают диагноз ожирение. Сейчас в каждом классе в школе не менее чем 5-10% детей с избыточным весом или ожирением, которое порой сопровождает уже и гипертонической болезнью, и сахарным диабетом II типа. Такие дети уже в пубертатном периоде обретают старческие болезни. Соответственно, ребенок уже на 70% обречен иметь вот этот избыток веса во взрослом состоянии», — объяснила Королёва.

По мнению диетолога, к увеличению больных детей приводит совокупность проблем. Она отметила, в настоящее время полностью здоровых детей практически не осталось. Маргарита Королёва выразила уверенность, что для исправления ситуации нужно в первую очередь усилить просветительскую работу.

«Нужно давать возможность людям понимание тех рисков, на которые они обрекают своих детей, относясь к своему здоровью без внимания. Начиная от болезней и до преждевременной смерти. Это серьезная экономическая проблема и для семей и для государства. Поэтому пропаганда здорового образа жизни должна исходить из всех информационных источников. Мы должны контролировать маркетинг продуктов питания, особенно содержащих в составе суперстимуляторы, такие как сахар и соль в сочетании с жиром. Потому что такого рода продукты хочется покупать снова и снова», — рассказала НСН диетолог.

По ее словам, такие продукты стимулируют опиоидную зону структуры головного мозга, радуют и помогают получить удовольствие. Также продукты могут успокаивать, вследствие чего человек уходит от «эмоционального вакуума». Однако не стоит забывать, что пища с суперстимуляторами подвергает человека риску получить ожирение, метаболический синдром, расстройство сердечно-сосудистой системы и эндокринной системы.

«Сейчас согласно прогнозу, уже к 2050 году каждый третий житель планеты может оказаться в зоне этих болезней. Экономики даже самых развитых стран не будут справляться с факторами, сопровождающими такого рода больных. А основной фактор появления этих болезней — ожирение и неправильное питание», — заключила Королёва.

Напомним, ранее Татьяна Голикова рассказала о создании специального мониторинга за качеством питания граждан России. Кроме того, по ее словам, должен появиться ресурс с объективной информацией о продуктах питания.