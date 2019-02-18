Понедельник
18 февраля
USD 66.7
EUR 75.25
Горячие новости

Минздрав готов обсудить наказание за широкую талию

18 Февраля 2019 в 13:52
Минздрав готов обсудить наказание за широкую талию

Глава Минздрава РФ Вероника Скворцова заявила о готовности обсудить в ведомстве введение штрафов за слишком широкую талию.

«Вопросы, связанные с производственным здоровьем, пока не обговаривались, но мы обязательно все обсудим», — сказала министр «Интерфаксу».

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что Россия должна перенять опыт Японии, где людей с шириной талии более 90 см отправляют худеть, а работодателю выписывают крупные штрафы, сообщает Ura.ru.

Диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева рассказала в эфире НСН, что большинство россиян не могут себе позволить правильное питание, которое помогло бы избежать проблем с избыточным весом.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.