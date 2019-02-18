Минздрав готов обсудить наказание за широкую талию

Глава Минздрава РФ Вероника Скворцова заявила о готовности обсудить в ведомстве введение штрафов за слишком широкую талию.

«Вопросы, связанные с производственным здоровьем, пока не обговаривались, но мы обязательно все обсудим», — сказала министр «Интерфаксу».

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что Россия должна перенять опыт Японии, где людей с шириной талии более 90 см отправляют худеть, а работодателю выписывают крупные штрафы, сообщает Ura.ru.

Диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева рассказала в эфире НСН, что большинство россиян не могут себе позволить правильное питание, которое помогло бы избежать проблем с избыточным весом.