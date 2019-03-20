Минтруд растолковал новую схему индексации пенсий

Министерство труда и социальной защиты России разъяснило новую схему индексации пенсий. В ведомстве отметили, что раньше пенсионер мог обращаться за доплатой к пенсии при условии, что общая сумма его материального обеспечения не достигала величины прожиточного минимума региона, в котором он проживает. Сейчас же размер пенсионных выплат будет доведен до соответствующего прожиточного минимума в регионе. После этого произойдет индексация пенсии, говорится на федеральном портале нормативных правовых актов.

Перерасчет пенсий коснется 4 млн пенсионеров, сообщает РИА ФАН.

Ранее глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в эфире НСН заявил, что желаемые россиянами пенсии в 40 тысяч рублей в перспективе вполне реальны.

