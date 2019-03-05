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Минтруд рассказал, в каких сферах в России руководят женщины

5 Марта 2019 в 11:22
Минтруд рассказал, в каких сферах в России руководят женщины

В преддверии Международного женского дня Минтруд России назвал сферы, в которых чаще всего руководящие посты занимают представительницы прекрасной половины человечества. Как отмечает ТАСС, ссылаясь на данные ведомства, в роли начальниц дам в России чаще всего можно увидеть в сфере администрирования, гостиничном и ресторанном бизнесе.

Как отмечает Ura.ru, среди специалистов высшего уровня в сфере бизнеса и администрирования доля представительниц прекрасного пола составляет около 84%. Среди руководителей гостиничного и ресторанного бизнеса – 78%. В корпоративном секторе это количество равно 63%. Почти половина женщин-руководителей – 48% - в области науки и техники.

Между тем, ранее стало известно, что россиянки стали позже рожать первого ребенка. Если в 2000 году 60% всех малышей появлялись у мам до 25 лет, то в 2017 году - только 45%. Об этом сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова, которая объяснила тенденцию желанием россиянок сначала получить образование, найти достойную работу, что называется, стать на ноги. И только потом задумываются о рождении детей, отмечает РЕН ТВ.

В свою очередь, председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов в беседе с НСН заявил, что такая тенденция наблюдается из-за бездумного копирования западных стандартов жизни.

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