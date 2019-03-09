Минтруд назвал востребованные профессии

В Министерстве труда и соцзащиты России рассказали, представители каких профессий могут быстро найти работу через службу занятости. Первыми в списке располагаются специалисты в области здравоохранения. Далее следуют квалифицированные рабочие. На третьем месте — работники охранных служб.

Напомним, в преддверии Международного женского дня Минтруд России назвал сферы, в которых чаще всего руководящие посты занимают представительницы прекрасной половины человечества. В роли начальниц дам в России чаще всего можно увидеть в сфере администрирования, гостиничном и ресторанном бизнесе.