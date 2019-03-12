Минтруд назвал профессии с переизбытком кадров

В Министерстве труда и социальной защиты России рассказали RT, в каких сферах количество специалистов с высшим образованием значительно превышает число подходящих вакансий.

Оказалось, что наиболее заметный переизбыток квалифицированных специалистов наблюдается в сфере бизнеса и администрации. Количество соискателей в этой области преобладает над количеством вакансий, которые появляются в службах занятости.

Глава Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов сообщил, что рынок труда, в данный момент, оказался переполнен подобного рода специалистами. Такое положение дел он объяснил тем, что специальности «экономист» и «менеджер» пользуются высокой популярностью у абитуриентов ВУЗов, потому что работа в этой сфере считается престижной.

Кроме того, Колташов сообщил, что представителей технических профессий сейчас не хватает на рынке труда. Поэтому в ближайшие 20 лет спрос на выпускников таких колледжей будет расти, а вот обладателям финансового или экономического образования придется непросто.

Ранее НСН рассказало о регионах с самым высоким уровнем безработицы в России по данным Министерства труда и социальной защиты.