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Минпромторг намерен снижать цены за счет открытия продовольственных рынков

10 Февраля 2019 в 08:00
Минпромторг намерен снижать цены за счет открытия продовольственных рынков

Чтобы стимулировать снижение цен на продукты, Минпромторг РФ планирует создавать рынки. Об этом заявил замминистра Виктор Евтухов.

Он отметил, что согласование законопроекта о розничных рынках подошло к завершающей стадии и в ближайшее время документ будет внесен в правительство и Госдуму.

По официальным данным, количество рынков за последние десять лет сократилось в 5–6 раз. Минпромторг констатирует конкурентоспособность рынков перед сетевыми магазинами, а также возможности для сбыта своей продукции фермерам. Российские покупатели ценят рынки за «колорит».

Ранее координатор движения «Дальнобойщик» Валерий Войтко в беседе с НСН пообещал не оставить москвичей без продуктов, несмотря на новые правила въезда в столицу.

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