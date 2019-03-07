Весеннее обострение. Генерал-майор о перехвате Су-27 американского RC-135

Заслуженный военный летчик рассказал НСН, почему российским самолетам третий раз за неделю пришлось перехватывать иностранного разведчика.

Российский истребитель Су-27 осуществил перехват американского самолета-разведчика RC-135 над Балтийским морем. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Отмечается, что экипаж российского судна подошел к самолету на безопасное расстояние, идентифицировал его и заставил удалиться от российских границ. После этого истребитель благополучно вернулся на базу. Добавим, это уже третий случай за неделю, когда отечественные самолеты были вынуждены перехватывать иностранные судна у границ России.

В эфире НСН заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама», заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов связал необходимость российских самолетов перехватывать иностранные разведчики у своих границ с весенним обострением (слушайте аудио).

«Такая активность может проявляться, потому что весенний период благоприятствует тому, чтобы проводить в войсках, как правило, и у нас, и за рубежом, интенсивные учения, какие-то тактические маневры, тактические занятия. Это представляет определенный интерес для того, чтобы выявлять какие-то признаки, характерные для войск на сопредельных территориях», — пояснил заслуженный военный летчик.Напомним, что накануне было зафиксировано сразу три самолёта-разведчика у границ России в районе Крыма и Калининграда. Всего за прошедший год российским лётчикам пришлось подниматься в небо для готовности номер один более четырех тысяч раз. Также за это время было обнаружено 980 тысяч иностранных летательных аппаратов, из которых более тысячи оказались разведчиками.