Минобороны России верит в сохранение ДРСМД

В Министерстве обороны Российской Федерации исходят из того, что Соединённые Штаты Америки в итоге не выйдут из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Об этом заявил заместитель главы Минобороны Александр Фомин. По его словам, российская сторона делает всё возможное, чтобы это намерением не стало реальностью, передает РИА Новости.

Как подчеркнул генерал Фомин, Москве ни разу не предъявлено ни одного объективного факта, который бы доказывал нарушения с её стороны положений этого документа. Представитель Минобороны также отметил, что Россия и США продолжают сотрудничать по некоторым направлениям в военной сфере – речь, в частности, о взаимодействии по вопросам безопасности в небе над Сирией.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Москва по-прежнему выступает за продолжение консультаций с Вашингтоном для сохранения договора РСМД.

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, доктор экономических наук Владимир Васильев в эфире НСН ранее не исключил, что Вашингтон дал отмашку Киеву организовать провокацию в Керченском проливе для выхода из ДРСМД.