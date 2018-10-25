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Минобороны обвинило США в управлении атакой на российскую базу в Сирии

25 Октября 2018 в 09:15
Минобороны обвинило США в управлении атакой на российскую базу в Сирии
ФОТО: НСН/Екатерина Москвич

В министерстве обороны России рассказали, кто стоит за атакой 13 беспилотников по российской авиабазе Хмеймим в Сирии. Как рассказал заместитель главы ведомства генерал-полковник Александр Фомин, управление дронами осуществлялось с самолёта-разведчика Соединённых Штатов Poseidon-8. С такими словами он выступил во время пленарного заседания Сяншаньского форума по безопасности, который проходит в Пекине, сообщает ТАСС.

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«13 дронов шли единым боевым порядком, управляемые общей командой. В это время американский самолет-разведчик Poseidon-8 барражировал в акватории Средиземного моря в течение восьми часов», - отметил Фомин.

По словам Александра Фомина, после столкновения с российскими системами радиоэлектронного подавления, беспилотники перешли в режим ручного управления. В итоге дронами управлял «не крестьянин», а нормальный Poseidon-8.

Фомин также подчеркнул, что правительственным силам Сирии при поддержке ВКС России удалось очистить почти всю территорию страны от боевиков, сообщает рассказал. При этом он отметил, что террористы, которые ещё остаются в республике обладают техническими возможностями для выхода на рабочие радиочастоты российской авиации, сообщает Газета.ру.

Напомним, атака 13 дронов произошла в начале января 2018 года.Она была успешно отражена российскими военными.

Ранее первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в эфире НСН рассказал, что США не контролируют ситуацию в Дэйр-эз-Зоре.

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