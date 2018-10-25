Госдума после атаки на Хмеймим призвала поставить США на место

В эфире НСН зампред комитета Госдумы по обороне призвал осудить организованную США атаку дронов на авиабазу российских ВКС в Сирии.

Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин заявил, что управление атаковавшими российскую базу ВКС Хмеймим дронами велось с самолета-разведчика США Poseidon-8. Он в это время, по словам Фомина, «барражировал в акватории Средиземного моря в течение восьми часов».

в эфирезаявил, что России и всему миру следует поставить США на место ().

«США используют различные данные, техсредства для оказания содействия террористам. И сегодняшняя атака требует не только осуждения не только со стороны России, но и всего мира. Политика двойных стандартов и навязывания однополярного мира не приведет ни к чему хорошему», - считает парламентарий.

Напомним, в начале января нынешнего года боевики в Сирии впервые массировано использовали беспилотные летательные аппараты при атаке на российские авиабазу Хмеймим и пункт материального обеспечения флота в Тартусе. Атака была успешно отражена.