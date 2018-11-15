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Министр Великобритании по Brexit решил уйти в отставку

15 Ноября 2018 в 12:09

Британский министр по вопросам Brexit Доминик Рааб подал прошение об отставке. Об этом он сообщил в своем твиттере. «Я не могу c чистой совестью поддержать условия, предлагаемые для нашей сделки с Евросоюзом», — цитирует RT Рааба.

Накануне кабинет министров Великобритании поддержал проект соглашения по выходу страны из Евросоюза. Об этом сообщила премьер-министр Тереза Мэй. По ее словам, это «решительный шаг», который позволит стране двигаться вперёд. 

Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в эфире НСН заявил, что хорошие отношения между Россией и Австрией могли не понравиться Великобритании, поэтому британский след в австрийском шпионском скандале неудивителен.

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