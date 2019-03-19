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Минфин сообщил о масштабных сокращениях госслужащих

19 Марта 2019 в 14:45
Минфин сообщил о масштабных сокращениях госслужащих

Министерство финансов анонсировало масштабные сокращения государственных служащих в России. Планируется, что реформа начнется уже в следующем году, сообщает Ura.ru.

В соответствии с реформой будет проведено сокращение штата чиновников, а также повысится оплата их труда. Об этом сообщила заместитель министра финансов России Татьяна Нестеренко.

Предполагается, что численность территориальных органов власти сократится на 5% уже в следующем году, а еще через год этот показатель уменьшится еще на 10%. Численность чиновников центрального аппарата будет уменьшена на 10 % за весь период сокращений.

В Минфине заявили, что такие меры позволят поднять оплату труда госслужащих до конкурентного уровня.

Ранее сообщалось, что в России ожидаются массовые сокращения. Под увольнение могли попасть свыше 115 тысяч россиян. Профессор кафедры управления человеческими ресурсами Высшей школы экономики Елена Варшавская в эфире НСН рассказала, откуда берутся такие пугающие данные.

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