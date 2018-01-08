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Минэкономразвития: Россия не рассматривает выход из ВТО

8 Января 2018 в 13:39
Минэкономразвития: Россия не рассматривает выход из ВТО

Вопрос о выходе России из Всемирной торговой организации в настоящее время не рассматривается. Такое заявление сделали в понедельник, 8 января, в Минэкономразвития.

«С учетом того, что членство России в ВТО предоставляет предсказуемую и транспарентную правовую среду на внешних рынках, в условиях диверсификации российского экспорта вопрос выхода России из ВТО в настоящее время компетентными российскими органами не рассматривается», — говорится в сообщении министерства, которое приводит «Интерфакс».

Ранее о возможном выходе из ВТО журналистам заявляли депутаты КПРФ. Так, депутат Владимир Кашин в эфире НСН сообщил,  что в Госдуме давно уже лежит проект закона о выходе из ВТО, которая перестала быть торговой организацией и стала «приспешницей политических интриг».

Накануне Брюссель подал иск против России в Арбитражный суд с требованием компенсировать убытки от введенного Москвой ограничения на импорт свинины в размере 1,39 млрд евро, пишет Газета.ру

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