Милонов: Современное необразованное общество - жертва тв-шоу и коучей

Депутат Госдумы во время пресс-конференции НСН затронул проблему низкой образованности современной молодежи.

В пресс-центре ИА «Национальная служба новостей» проходит пресс-конференция на тему «Новая культурная доктрина: Конец эпохи ток-шоу?».

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов обратился в Министерство Культуры с рядом предложений по внедрению новой культурной доктрины. В их числе: запрет на показ ток-шоу в дневное время и приравнивание этих передач к взрослому контенту, запрет рекламы ток-шоу в дневное время, программ пропагандирующих разврат и секс, таких, как «Дом-2», и привлечение организаторов к уголовной ответственности, наряду с сутенёрами.

Милонов жестко раскритиковал современное общество, которое не хочет получать образование, в связи с чем становится объектом низкосортных тв-шоу и тренеров-коучей.

«Мы – общество, которое живет в эпидемии фаст-треков. Ординатура семь лет плюс аспирантура. Запрос на такое длительное образование минимальный. Что у нас люди хотят? Чтобы побыстрее. MBA сделано для дебилов – 2 года обучения всего. Умнее ему не надо, он уже может взять ипотеку. А для тех, которые не могут осилить даже 2 года обучения, появляются коучи. Путь к успеху, оказывается, не через книжки. Вчера он еще какашки за коровами убирал, а теперь коуч. И вот рецепт быстрого счастья. Среди молодежи много думающих людей, но стадионы сектантов, которые собирают так называемые коучи, они поражают. Это бараны. Бараны дважды. Вас развели, когда вы разрешили за большие деньги дать вам совет не волноваться . Общество дебилов!», - воскликнул депутат.

Ранее во время пресс-конференции Милонов рассказал, что единственным шоу, которое вещает о важных вещах, является шоу Елены Малышевой, которое вызывает у зрителей неоднозначные эмоции ввиду своей оригинальности.