Милонов и Джигурда поблагодарили Малышеву за ее шоу

Участники пресс-конференции НСН о запрете ток-шоу на федеральных каналах отметили программу Елены Малышевой «Здоровье» и ее образовательную функцию.

В пресс-центре ИА «Национальная служба новостей» проходит пресс-конференция на тему «Новая культурная доктрина: Конец эпохи ток-шоу?».

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов обратился в Министерство Культуры с рядом предложений по внедрению новой культурной доктрины. В их числе: запрет на показ ток-шоу в дневное время и приравнивание этих передач к взрослому контенту, запрет рекламы ток-шоу в дневное время, программ пропагандирующих разврат и секс, таких, как «Дом-2», и привлечение организаторов к уголовной ответственности, наряду с сутенёрами. Кроме того, за участие в съёмках псевдодокументальных фильмов депутат предлагает лишать учёных званий и степеней.

Автор инициативы депутат Госдумы РФ Виталий Милонов рассказал, что единственным шоу, которое вещает о важных вещах, является шоу Елены Малышевой, которое вызывает у зрителей неоднозначные эмоции ввиду своей оригинальности.

«Меня как-то пытались развести, звонили, спрашивали, как мне шоу Малышевой, у нее там какой-то орган пел песни. Я сказал, что, слава богу, что есть хоть такая передача, потому что она осталась чуть ли не единственной, где есть образовательная функция. Вы привыкли к эпатажу, вы вынуждаете ее немного оригинальным способом подавать материал. Такую передачу, как она сделала про диабет, никто не делает, всем наплевать, все лучше расскажут про то, что человек сгнил, умер, его съели собаки, и, извините, бездомные. Об этом расскажут. А о том, как не допустить, чтобы диабет был у человека, никто не расскажет», - заявил депутат.

С ним согласился актер и шоумен Никита Джигурда, который зачвил, что в развлекательной форме нужно подавать зрителям важные вещи.

«Елена Малышева – это пример того, как можно сочетать во имя сверх задачи. Чтобы это было интересно. Это эталон того, как можно совмещать здоровый эпатаж в целях просвещения.», - сказал он.

«Как мы с вами», - добавил Милонов.

Ранее во время пресс-конференции Милонов обвинил ток-шоу в нравственной педофилии. По его словам, недопустимо, чтобы ребенка вовлекали в обсуждение интимных взрослых вопросов.