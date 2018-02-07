Среда
07 февраля
USD 57.22
EUR 70.93
Общество

Милонов решил создать «министерство по делам бомжей»

7 Февраля 2018 в 13:55
Милонов решил создать «министерство по делам бомжей»
Депутат Госдумы в пресс-центре НСН расскажет, как государство должно помогать бездомным. 

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил НСН, что в настоящий момент разрабатывает законодательную инициативу по учреждению в Российской Федерации специализированного государственного агентства по помощи бездомным и людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию.

Милонов и другие авторы проекта утверждают, что работу по делам бездомных необходимо выделить в особое и отдельное направление. Другими словами, депутаты хотят создать так называемое «Министерство по делам БОМЖей». В задачи органа будет предотвращение и профилактика бродяжничества, попечение приютов и социальных учреждений, привлечение меценатов и благотворителей, перевоспитание и духовная помощь бродягам и БОМЖам, а также помощь в трудоустройстве.

Добавим, что подробнее об этом парламентарий расскажет 8 февраля в 15:30 на пресс-конференции в пресс-центре НСН.

 

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.