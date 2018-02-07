Милонов решил создать «министерство по делам бомжей»

Депутат Госдумы в пресс-центре НСН расскажет, как государство должно помогать бездомным.

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил НСН, что в настоящий момент разрабатывает законодательную инициативу по учреждению в Российской Федерации специализированного государственного агентства по помощи бездомным и людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию.

Милонов и другие авторы проекта утверждают, что работу по делам бездомных необходимо выделить в особое и отдельное направление. Другими словами, депутаты хотят создать так называемое «Министерство по делам БОМЖей». В задачи органа будет предотвращение и профилактика бродяжничества, попечение приютов и социальных учреждений, привлечение меценатов и благотворителей, перевоспитание и духовная помощь бродягам и БОМЖам, а также помощь в трудоустройстве.

Добавим, что подробнее об этом парламентарий расскажет 8 февраля в 15:30 на пресс-конференции в пресс-центре НСН.