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Милонов предложил депутатам есть шаверму

29 Октября 2018 в 14:51
Милонов предложил депутатам есть шаверму

Депутат нижней палаты российского парламента Виталий Милонов выступил с предложением открыть в здании Госдумы точку по продаже шавермы. Он пожаловался, что ему трудно выходить на улицу, особенно зимой.

По мнению Милонова, остальные депутаты также будут довольны новым киоском с едой и забудут про ресораны. Парламентарий считает, что шаверму в Госдуме должен готовить гражданин Сирии или кавказец, сообщает «ФедералПресс». Милонов добавил, что стоить шаверма для депутатов должна не больше 300 рублей.

Ранее Виталий Милонов рассказал в эфире НСН, зачем 24 октября разогнал ЛГБТ-кинофестиваль «Бок о бок».

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