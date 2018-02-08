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Милонов предлагает запретить попрошайничество законом

8 Февраля 2018 в 17:01
Милонов предлагает запретить попрошайничество законом

Попрошайничество в России должно быть признано незаконным. Об этом заявил на пресс-конференции НСН член комитета Госдумы по международным делам Виталий Милонов. По его словам, профессиональных «нищих» необходимо лишить возможности выпрашивать деньги.

 «Крайняя нужда, это вынужденное состояние, тут обязано помогать государство. Есть и те, для кого это бизнес, мы таких много знаем. В церкви, где я прислуживаю, бабушка одна за день зарабатывает больше, чем маститый архимандрит. Она умеет театрально рассказывать про свою трагедию, которой не существует. Но, если человек обманывает вас, он совершает административное правонарушение. Профессиональный попрошайка «ворует» милостыню у того, кто действительно нуждается. Таким надо обеспечить такой способ государственной поддержки, как обязательные работы. Дайте ему метлу и пусть работает. После этого он вмиг скорректирует своё отношение к этому вопросу», - отметил депутат Госдумы.     

Виталий Милонов на пресс-конференции НСН также предложил создавать коммуны для БОМЖей. Ранее он выступил с инициативой создать «Министерство по делам БОМЖей» - специализированное государственное агентство по помощи бездомным и людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию. Оно должно заниматься предотвращением и профилактикой бродяжничества, попечением приютов и социальных учреждений, привлечением благотворителей, перевоспитанием бродяг и помощью им в трудоустройстве.


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