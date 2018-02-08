Милонов предложил создавать коммуны для бомжей

Депутат Госдумы в пресс-центре НСН рассказал, как решить в России проблему с бездомными.

Для решения проблемы бездомных в России необходима целенаправленная государственная политика. Об этом заявил на пресс-конференции НСН член комитета Госдумы по международным делам Виталий Милонов. По его словам, проблему нужно решать системно.

«Большинство бездомных не готовы возвращаться к нормальной жизни. Мы не можем удовлетвориться бесплатным супом для них и чашкой чая. Сейчас всё сводится к формальному предоставлению временного убежища. Человек поживёт месяц и возвращается обратно на улицу. Это выбор больного человека с психическими отклонениями. Всех бездомных надо изъять с улиц. Создать коммуны, обеспечить жильем, работой. Для тех, кто переступил пределы административно-уголовной ответственности, организовать колонии-поселения. Чтобы люди имели возможность исправиться, видеть свет в конце тоннеля», - отметил депутат Госдумы.

Ранее Виталий Милонов предложил создать в России специализированное государственное агентство по помощи бездомным и людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию. В задачи данного учреждения будут входить предотвращение и профилактика бродяжничества, попечение приютов и социальных учреждений, привлечение меценатов и благотворителей, перевоспитание и духовная помощь бродягам и БОМЖам, помощь в трудоустройстве.