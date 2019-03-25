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Милонов объявил войну фастфуду

25 Марта 2019 в 10:26
Милонов объявил войну фастфуду

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил Минпромторгу и Минздраву запретить использование в России трансжиров, которые содержатся, в том числе, в фастфуде. Выдержки из письма парламентарию главам министерств приводит «РИА Новости».

По словам Виталия Милонова, количество трансжиров в рационе россиян достигает 40–50 процентов, пишет «Свободная пресса». Депутат напомнил, что трансжиры являются причиной различных заболеваний, особенно сердечно-сосудистых.  В связи с этим Виталий Милонов считает необходимым разработать национальную стратегию отказа от такой «начинки», сообщает «ФедералПресс».

Депутат также отметил, что борьба за здоровый образ жизни и повышение ее качества и продолжительности – приоритетная национальная цель развития, заявленная президентом России.

Как отмечает Ura.ru, в России содержание трансжиров в пище никак не ограничивается. Между тем, их использование в продуктах питания либо ограничивается, либо вовсе запрещено в Венгрии, Исландии, Австрии, Швейцарии, Дании, Норвегии.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов на пресс-конференции НСН назвал ядовитым фастфудом Общественный совет по культуре с участием музыканта Сергея Шнурова.

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