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Милонов: Общественный совет по культуре со Шнуровым – это ядовитый фастфуд

6 Марта 2019 в 15:13
Милонов: Общественный совет по культуре со Шнуровым – это ядовитый фастфуд

Депутат Госдумы во время пресс-конференции НСН ответил на вопрос о присутствии религиозных организаций в общественных советах.

В пресс-центре ИА «Национальная служба новостей» закончилась пресс-конференция на тему «Новая культурная доктрина: Конец эпохи ток-шоу?».

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов обратился в Министерство Культуры с рядом предложений по внедрению новой культурной доктрины. В их числе: запрет на показ ток-шоу в дневное время и приравнивание этих передач к взрослому контенту. Отвечая на вопрос о мнении религиозной части общества в вопросах культуры, Милонов упомянул о Шнурове, которого недавно включили в Общественный совет по культуре.

«Совет по культуре со Шнуровым – это фаст-фуд, бургер с ядовитым мясом. В Общественных советах по культуре должны быть представители религиозных организаций, потому что какой-нибудь певун сегодня собирает стадион, но завтра о нем все забудут. А религиозные организации – самые крупные и древние организации нашего общества. Поэтому сказать, что точка зрения церкви не важна - это большая ошибка. Не надо их на обочину отстранять, прикрываясь светскостью. А то у нас светскость подменяется атеизмом», - заявил он.

Ранее во время пресс-конференции Милонов жестко раскритиковал современное общество, которое не хочет получать образование, в связи с чем становится объектом низкосортных тв-шоу и тренеров-коучей.

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