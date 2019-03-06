Милонов обвинил ток-шоу в «нравственной педофилии»

В ходе пресс-конференции НСН депутат Госдумы РФ Виталий Милонов выразил возмущение по поводу вовлечения детей в обсуждения взрослых тем на федеральных телевизионных каналах.

В пресс-центре ИА «Национальная служба новостей» проходит пресс-конференция на тему «Новая культурная доктрина: Конец эпохи ток-шоу?».

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов обратился в Министерство Культуры с предложением запретить показ ток-шоу в дневное время и ввести возрастное ограничения для участников ток шоу (от 18 до 80 лет). Автор инициативы назвал привлечение несовершеннолетних в ток-шоу со взрослыми темами нравственной педофилией.

«Больше не существует морально неприкасаемого возраста, нравственного неприкасаемого возраста. По сути дела, осуществляется нравственная педофилия, когда ребенка вовлекают в интимные вопросы взрослых. Не стесняясь, приглашают ребенка 11-12 лет, чтобы он поучаствовал в обсуждении интимных вопросов ее мамы, кто из тех десяти молодых или не очень молодых людей является его отцом. Нельзя так делать ни в коем случае. После 18 лет, если ты идиот или алкаш – участвуй», - рассказал депутат.

Ранее во время пресс-конференции Милонов заявил, что такие тв-шоу как «Дом-2» и «Каникулы в Мексике» толкают страну в сторону от моральных и нравственных устоев.