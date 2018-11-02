Миллиардер Коломойский рассказал, как Порошенко сделал его «агентом Кремля»

Украинский олигарх Игорь Коломойский рассказал, почему Россия не ввела санкции против него. Он утверждает, что якобы черный список Москва согласовывала с администрацией президента Украины и что возглавлял «редколлегию» сам Петр Порошенко, передает украинское информагентство УНИАН. Порошенко вычеркнул его из списка для того, «чтобы показать нашим американским партнерам, что я якобы стал агентом Кремля», - утверждает миллиардер, передает РЕН ТВ.

Контрсанкции в отношении Украины Кремль ввел 1 ноября, сообщает Ura.ru. ограничительные меры введены в отношении 322 физлиц и 68 компаний.

Ранее в Мариуполе Донецкой области арестовано свыше 3500 тонн продукции Алчевского металлургического комбината (г.Алчевск, неподконтрольная Киеву часть Луганской области), которую из России в Бельгию перевозило судно под флагом Либерии. Капитан дальнего плавания Алексей Малафеев в эфире НСН рассказал, почему либерийский корабль плыл из России в Бельгию с луганским грузом через Мариуполь.