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МИД Украины призвал остановить Россию

18 Февраля 2019 в 13:02
МИД Украины призвал остановить Россию

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал Европу «остановить Россию». На своей странице в Facebook он написал, что «Россия показала, что ни перед чем не остановится, если на кону будут стоять ее экономические или политические интересы». Климкин привел в пример инцидент с задержанием украинских судов, которые направлялись в Азовское море.

По мнению главы украинского внешнеполитического ведомства, также Россия будет действовать в Балтийском регионе, если ей придется защищать интересы газопровода «Северный поток-2», передает Ura.ru.

Климкин добавил, что если Россия «сама не остановится, то ее нужно остановить».

Первый зампред комитета по международным делам Владимир Джабаров заявление Климкина назвал «истерией власти», сообщает RT.

Ранее украинский политолог Вадим Карасев в эфире НСН прокомментировал заявление Украины по поводу ущерба от российской «блокады» и разработке «азовского пакета санкций».


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