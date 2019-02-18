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Беспилотники сбросили на Донецк три бомбы

18 Февраля 2019 в 11:48
Беспилотники сбросили на Донецк три бомбы
ФОТО: vsednr.ru

Представитель самопровозглашённой Донецкой народной республики в беседе с НСН поделился подробностями о прогремевших в Донецке взрывах.

В центре Донецка прогремели три мощных взрыва. Как пишет ТАСС, ссылаясь на источник в официальных структурах провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), они произошли сегодня утром, 18 февраля. При этом два из них прогремел недалеко от гостиницы, где живут представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. По предварительным данным, причиной взрывов стала атака украинских беспилотников.

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Имеющие к данному моменту подробности об инциденте в беседе с НСН подтвердил представитель самопровозглашённой Донецкой народной республики Даниил Безсонов:

«Пострадавших, по предварительным данным, нет. Сейчас на месте ЧП работают следственные органы. Предполагается, что было сброшено три взрывных устройства при помощи беспилотного летательного аппарата. Два из них упали на бульваре Пушкина, одно – чуть дальше, буквально в ста метрах. Пока эта вся информация», - отметил собеседник НСН.

Добавим, официальной информации от местных правоохранительных органов пока нет.

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