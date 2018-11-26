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МИД РФ вручил ноту протеста представителю Киева

26 Ноября 2018 в 19:37
МИД РФ вручил ноту протеста представителю Киева

В министерстве иностранных дел Российской Федерации вручили ноту протеста Временному поверенному в делах Украины в Москве Руслану Нимчинскому в связи с провокацией Киева в Керченском проливе. Как подчеркнули на Смоленской площади, вся ответственность за возможное негативное развитие ситуации целиком лежит на Киеве.

Накануне утром три корабля ВМС Украины попытались прорваться через Керченский пролив в Азовское море, нарушив российскую границу. Российские пограничники задержали 24 украинских моряка, подтвердил глава Крыма Сергей Аксенов. Трое из них получили лёгкие ранения. Корабли отбуксированы в Керчь.

Президент Украины Пётр Порошенко объявил о введении в стране военного положения ещё до утверждения Верховной Радой. Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров объяснил в эфире НСН, зачем это надо главе киевского режима.

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