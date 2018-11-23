МИД РФ – Вашингтону: Кто не слушает Лаврова, будет слушать Шойгу

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МИД России выразил надежду на то, что Вашингтон будут избегать необдуманных и поспешных шагов. Особенно в тех ситуациях, когда речь идет о Договоре о ракетах средней и меньшей дальности. Как пишет РИА Новости, об этом заявил представитель ведомства Владимир Ермаков. Также он подчеркнул, что Москва готова к любому развитию ситуации. А «если кто-то не захочет общаться с главой МИД России Сергеем Лавровым, то ему придется послушать министра обороны Сергея Шойгу».

Напомним, с такими заявлением Ермаков выступил после заявления Дональда Трампа. Ранее американский президент пригрозил выйти из договора РСМД. Белый дом и Пентагон не раз обвиняли Россию в нарушении этого документа, хотя никаких доказательств так и не предъявили, отмечает телеканал «360».

Как напоминает «Свободная пресса», США и СССР подписали договор РСМД 8 декабря 1987 года, во время визита Михаила Горбачева в Вашингтон. Под сокращение впервые попал целый класс ракетного вооружения. В том числе ракеты Р-12 и Р-14, которые СССР в 1962 году разместил на Кубе, что спровоцировало Карибский кризис, который едва не привёл к ядерной войне.