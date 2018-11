Путин молится в Печорах, а Телеграм растет в Рунете

НСН представляет Топ-5 главных событий уходящей недели по версии самых популярных Телеграм-каналов страны.

Топ-1: Реконструкторы против самураев





На прошлой неделе Владимир Путин встретился в Сингапуре с премьером Японии Синдзо Абэ. После разговора Путин заявил, что Россия готова вернуться к теме заключения мирного договора с Японией на основе декларации 1956 года, но вопрос требует дополнительной проработки. Согласно документу Советский Союз был готов передать Японии два курильских острова. Синдзо Абэ, в свою очередь, пообещал, что в случае передачи островов Японии там не будет баз США. Объяснять, что никто острова не отдает, пришлось уже пресс-секретарю российского президента Дмитрию Пескову.

Журналист Игорь Мальцев в канале «Fuck you That's Why» напоминает о договорах Японии с США. По этим документам американцы строят военные базы везде, где пожелают: «Когда Кремль устами Пескова говорит, что отсутствие мирного договора является для Японии «неким ограничителем», который, по его словам, не даёт задействовать весь потенциал отношений двух стран, имеется в виду, что в Кремле исключают возможность автоматической передачи Курил Японии. Именно вследствие возможной экспансии американской военной машины».

«Всевидящее око» пишет: «Япония до сих пор не может выкинуть американские базы на Окинаве, из-за которой так и не был в 1956 году подписан мирный договор. Им просто сообщили, что после подписания договора заберут весь остров себе. Так что говорить о какой-либо самостоятельности Японии в принятии решений о военных базах - это примерно как верить в военную независимость республики Северный Кипр, где стоят турецкие войска».

«Нити Империи» пишет: «Удивительно видеть заголовки новостей типа “Синдзо Абэ пообещал, …”. Пообещал он. Красавец. Мамой поклялся. <…> И глаза такие честные. Гарантии нерасширения НАТО на Восток тоже сначала были, а потом куда-то подевались».

Тему подогрело опубликованное каналом «Устинов троллит» видео с Youtube, в котором Игорь Стрелков-Гиркин уже собрался ехать оборонять острова. На что «НеВротик» посоветовал известному по Донбассу офицеру и общественному деятелю вызвать на поэтическую дуэль японского посла: «Тем более обязательно, что битва за Курилы существует только в богато воспаленных поэтических и публицистических воображениях. В такой битве триумф неизбежен: ну не может же боевитый патриот п@@@@@ть самому себе в собственном воображении».

Топ-2: Псково-Печерский Ганди





Визит Путина в Печоры, последовавший сразу после возвращения из Азии, заранее не афишировали и называли частным. Это только усилило страсть к разгадыванию тем, которые могли обсуждаться между ним и наместником Псково-Печерской Лавры о.Тихоном (Шевкуновым).

«Псковская губерния» вспоминает старую шутку президента: «Дружеский приезд к Тихону - этакая альтернатива Ганди». Сергей «Расстрига» Доренко отвечает: «При этом Ганди будет Путин. А Тихон будет Джавахарлалом Неру. Им пора меняться ролями».

Канал «Шулика» на фоне идущих толкований слов президента о подписании Россией и Японией мирного договора, иронизирует: «Некоторых расстрою. Перед судьбоносными решениями Владимир Владимирович ездит на Валаам к старцам, а не в Псков к Тихону Шевкунову. <...> Так что не переживайте сильно насчет Курил».

«Научно-образовательная политика» пишет о борьбе церковных партий и высказывает мнение, что сейчас позиция Тихона Шевкунова становится более востребованной: «Ментально нынешняя внутренняя политика с точки зрения ключевых оргуправленческих установок ближе именно к позициям Тихона. Технократизация церковного управления стала бы прекрасной базой для обновления. Консервативный популизм - именно о запросе на такую партию пишут политологи. Перезагрузка РПЦ необходима, она оторвалась от реальности - это видно именно по образовательным «проектам» Илариона. Однако, эта РПЦ 2.0 вполне может стать и более консервативной, и при этом технократической и даже цифровой. Эти подходы намного ближе именно митрополиту Тихону».

Не обошли обсуждения в Телеграм и дресс-код президента в Печорах. «Между прочим, кроссовки, в которых Владимир Владимирович приехал на встречу с Шевкуновым, — 574-я модель New Balance. Стильно», - отмечает канал «Номенклатура».

Топ-3: Лечебное голодание





С 2019 года в России начнет действовать национальный проект «Демография», среди главных целей которого увеличение продолжительности жизни, рождаемости и снижение смертности через качество жизни. Вокруг проекта возникают порой странные инициативы. Например, один из членов Экспертного совета при правительстве России предложила ограничить потребление «вредных» продуктов (газировки и переработанного в колбасы и сосиски красного мяса), подняв на них акцизы и соответственно цены. Телеграмеры критически оценили такую инициативу.

«Рука рынка» пишет: «Почитав исследования Оксфордского университета, экспертное сообщество выявило главного врага России - мясо. Красное мясо. Чтобы побороть главную чуму 21 века, нужно срочно задрать цены на мясную продукцию, и чем выше тем лучше, по крайней мере, так посчитали в Оксфорде».

Минсельхоз РФ выступило против введения акциза на колбасу, сосиски и бекон. «Минсельхоз, ты всегда думаешь о нас! Спасибо, что готов спасти нас от защитников нашего здоровья», - пишет канал «Мюсли вслух».

«Мысли-не-мысли» пишет: «То есть вместо того, чтобы увеличивать благосостояние россиян и субсидировать полезные продукты питания, нам просто предлагают не покупать, потому что дорого. <…> Подобных инициатив нет ни в одной развитой стране мира, пример Мексики и Венгрии – это совсем не то, на что стоит равняться».

«Мейстер» обращает внимание, что Экспертный совет или Правительство не имеют отношения к инициативам, которые исходили «лишь от одного (из 364) очень своеобразного члена полумертвого Экспертного совета и вряд ли заслуживают серьезного внимания, хайпа и далеко идущих выводов” (прим. речь идет о Дарье Халтуриной).

Канал «РАЙ и мкАД» резюмирует общее настроение: «У нас нет ни одной реально работающей программы по вовлечению населения в здоровый образ жизни. А зацепились за колбасу. Я уверен, что это не забота о здоровье, это - способ наполнения бюджета. Курите вы, пьете или едите колбасу - борьба идет за ваш кошелек».

Топ-4: Дальневосточный самострел





В Телеграме не утихают страсти вокруг повторных выборов в Приморском крае. Оппозиционный кандидат Андрей Ищенко не прошел регистрацию – 11 подписей депутатов, необходимых для прохождения муниципального фильтра, оказались «задвоены», а две подписи - вообще не депутатские. Муниципальный фильтр также не прошли Виктор Старицин от КПСС, Олег Митволь от партии «Зеленых» и самовыдвиженец Александр Коваленко.

Многие обратили внимание: несмотря на то, что «Единая Россия» помогла Ищенко с подписями, муниципальный фильтр ему пройти не удалось

«Кремлевская прачка» пишет: «Ищенко тянул со сбором подписей. Тянул аж до 7 ноября, но тут ему помогла власть - 58 подписей дает Ищенко Единая Россия. <…> Ищенко наплевал на эти самые подписи, совершив политическое самоубийство, предоставив специально две подписи не депутатов (причем уже один три года как не депутат). Не знать об этом Ищенко не мог, ибо мы верим что он хоть и идиот, но все же не клинический дебил.<…> Ищенко оставляет себе железную гарантию невыдвижения, отдавая «задвоенные» подписи в количестве 11 штук, из которых 4 за его прямого конкурента из ЛДПР».

«ИА “Стекломой”» отмечает, что бывший кандидат не там ищет виновных в своем провале: «Многие муниципальные депутаты от КПРФ, поддержавшие Ищенко в сентябре, в этот раз отказались давать ему свои подписи. И если Ищенко не пролезет через муниципальный фильтр, то жаловаться ему надо будет на своих же коллег-коммуняк, а не на власть, которая слово сдержала и помогла подписями как могла».

«Доктор прописал» утверждает: «Задача этого редиски изначально была в том, чтобы устроить скандал. На любые рейтинги ему всегда было плевать. Он и не собирался всерьез участвовать в повторных выборах. Иначе нельзя объяснить взятие подписей для прохождения муниципального фильтра у людей, которые не являются мундепами. <…> По той же причине брали подписи и у депутатов ЛДПР, понимая, что извечные противники КПРФ уже сдали подписи за своего кандидата Андрейченко. Комедия про махинатора, а отнюдь не драма».

Директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков пишет в своем канале: «"Прямо на наших глазах взяли и выкинули на помойку голоса не менее 255 тысяч избирателей, которые проголосовали за Ищенко во втором туре!" говорит кандидат в президенты России К.А.Собчак, которая прямо на наших глазах в марте взяла и выкинула на помойку голоса 1 млн.237 тыс. 921 избирателя. Молодец! Превращение в настоящего политика происходит правильным путем. Медленно, но верно».

Часть телеграм-каналов крайне негативно и с эмоциями отреагировали на то, что кандидат Ищенко сошел с предвыборной гонки. «НЕЗЫГАРЬ» бросил короткую обвинительную фразу: «Недопустить к выборам победителя выборов - это запредельный цинизм и глупость».

Секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов в своем канале пишет: «Трудно не согласиться с оценкой, что Кожемяко (Трутнев) с нерегистрацией Ищенко вышли на самый негативный для них сценарий выборов. И в краткосрочном, и среднесрочном плане. Что ж, остаётся только развести в сторону руки и недоуменно воскликнуть: Ну что ж, хозяин-барин. Сам выбрал свой путь…»

Топ-5: "Телега" раскачала три ляма





В Москве стартовала ежегодная «Неделя российского интернета – RIW-2018», которая привлекла внимание специалистов из отрасли, бизнеса и чиновников. Знаковым участником стал первый замглавы Администрации Президента Сергей Кириенко, который провел встречу с представителями крупнейших IT-компаний в формате делового завтрака, а после выступил на открытии форума.

Канал «Журналистика», выступающий информационным партнером форума, пишет, что Сергей Кириенко «отметил необходимость более плотного взаимодействия IT-компаний с представителями власти, поскольку именно они должны стать драйвером изменений в долгосрочной перспективе управления государством».

«Темник» пишет: «Визит важного гостя из Администрации можно считать стремлением к перезагрузке взаимоотношений государства и IT-сообщества. На фоне негативных проявлений госрегулирования (блокировка ТГ и прочее) Кириенко подает обнадеживающие сигналы, что в дремучее охранительство никто уходить не собирается. Наоборот, государству выгодно развитие IT-отрасли и сотрудничество с ней».

«Большой брат» отмечает, что появление на форуме Сергея Кириенко раскрыло новый расклад «лоббистских сил» в отрасли: «Второй шанс появился и у Института развития интернета (ИРИ), о котором все успели подзабыть. Вчера его новый директор Сергей Петров не только принимал активное участие во встрече с Кириенко, но и обязался разработать кодекс этики совместно с Ассоциацией больших данных, которую возглавляет Анна Серебряникова. А где Серебряникова, там АНО Цифровая экономика и Аналитический центр при правительстве. Ну а там и до самой госпрограммы «Цифровая экономика» и курирующего вице-премьера уже недалеко».

СМИ сообщили, что в рамках делового завтрака Сергей Киреенко предложил представителям Facebook открыть офис в России. «РИАN» реагирует: «Почему-то из этой новости вчера вечером попытались сделать сенсацию и сногсшибательный эксклюзив. Ещё в сентябре господин Жаров предупредил представителей Facebook, что с середины декабря начнет писать им письма счастья с настоятельной рекомендацией как можно скорее перенести сервера в Россию. Не все, а только те, на которых хранятся данные о профилях россиян. Иными словами, ничего нового не происходит — СВК просто предлагает путь решения «конфликта». И, кстати, не гарантирует того, что Роскомнадзор все «претензии» отзовет. Офис-офисом, но если, опять же, сервера останутся за океаном, то в Москве можно хоть башню строить с этим офисом — толку не будет».

Канал «ICT.Moscow» приводит интересные цифры, прозвучавшие на форуме в интернет-исследовании «Аудитория интернета 2018» компании Mediascope. Число пользователей российского сегмента сети составило 90 млн человек. 61% — мобильная аудитория, 70% мобильного трафика идет через Wi-Fi, а средний пользователь тратит 48 минут в день со смартфона на общение в социальных сетях.

Сама компания Mediascope вне рамок форума распространила данные исследования аудитории Телеграм в России. Оказывается, с момента апрельской блокировки она только увеличилась и в сентябре составила более 3 млн человек.