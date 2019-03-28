Четверг
28 марта
USD 64.59
EUR 72.72
Горячие новости

МИД РФ усомнился в возможности поездок в Турцию по внутренним паспортам

28 Марта 2019 в 19:14
МИД РФ усомнился в возможности поездок в Турцию по внутренним паспортам

МИД РФ усомнился в возможности использовании для въезда в Турцию российских паспортов. Как пишет «Интерфакс», официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что воплощение этой инициативы является весьма затруднительным. Как напоминает РИА ФАН, 25 марта глава турецкого МИД заявил, что Анкара и Москва ведут переговоры о возможности для граждан обеих стран путешествовать в Турцию и Россию без загранпаспортов. В настоящий момент действует упрощенный порядок посещения россиянами Турции, по которому срок безвизового пребывания в стране составляет 90 дней.

Между тем, ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в беседе с НСН напомнила, что это уже вторая попытка Анкары максимально упростить въезд для российских граждан на турецкие курорты. По её словам, в том случае, если она увенчается успехом, это может привести к беспрецедентному прорыву на турецком туристическом направлении. Как предполагают эксперты, большое количество российских граждан, не имеющих загранпаспорта, буквально ринется на турецкие курорты.

 

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.